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НовостиПроисшествия25 мая 2023 8:15

Стая бездомных собак разорвала 7 коз в Тюменской области

Пострадавшей семье администрация Тюменского района выплатит 114 тысяч рублей
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Стая бездомных собак разорвала коз, молоко которых являлось основным источником питания для семьи пенсионеров в Тюменской области. Прокуратура региона провела проверку по обращению 64-летней жительницы села Онохино о защите ее прав.

По данным надзорного ведомства, пенсионерке принадлежало 7 коз.

– Кроме того, члены семьи женщины были эмоционально привязаны к животным. Весной 2022 года в результате нападения стаи бесхозяйных собак козы погибли, – заявили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В силу законодательства орган местного самоуправления должен принимать меры по отлову и содержанию бездомных животных для обеспечения безопасности населения. Изучив материалы дела, тюменский суд обязал управление ЖКХ администрации района выплатить пострадавшей семье 114 тысяч рублей.