Жители Тюменской области в 2023 году стали реже рожать и разводиться

Росстат представил данные по естественному движению населения в регионах России за январь-март 2023 года. Фото: Виктория Гаврик

Росстат представил данные по естественному движению населения в регионах России за январь – март 2023 года. В Тюменской области, по данным статистиков, за этот период зарегистрировано 4999 браков, что на 26 меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (5025).

Что интересно, разводов за три месяца 2023 года в Тюменской области стало меньше – 4792. По итогам трех месяцев предыдущего года статистики зафиксировали 4619 разводов в регионе.

При этом число разводов на 1 000 браков в Тюменской области с января по март 2023 года составляет 5, тогда как в 2022-м равнялось, по данным Росстата, 4,9. Аналогичная ситуация произошла с рождаемостью в регионе.

В Тюменской области за три месяца появились на свет 4 201 малыш, что на 2,8% меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Уровень рождаемости уменьшился с 10,9 до 10,6% в расчете на 1000 населения.