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НовостиНедвижимость25 мая 2023 7:19

В Тюменской области продают базу отдыха «Русь» недалеко от Ялуторовска за 16 млн рублей

На территории базы отдыха есть озеро, где водятся карпы, белый амур, толстолобики и караси
Серафима Краснова
На территории базы отдыха есть озеро, где водятся карпы, белый амур, толстолобики и караси.

На территории базы отдыха есть озеро, где водятся карпы, белый амур, толстолобики и караси.

Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области продают базу отдыха «Русь» за 16 миллионов рублей , которая находится в 26 километрах от Ялуторовска. Соответствующее объявление было размещено 25 мая.

Нынешний собственник заявляет, что на территории базы отдыха есть озеро, где водятся карпы, белый амур, толстолобики и караси. Также в комплекс входят гостевой дом, беседки для отдыха, мангальные зоны и спортивные площадки. Общая площадь земельного участка составляет 38 тысяч квадратных метров.

К домикам базы отдыха подведены необходимые коммуникации, в том числе электричество и центральное водоснабжение.

Владелец продает бизнес из-за развития сферы строительства, указано в объявлении.