Житель Тюменской области Марсель Халидуллин погиб в зоне спецоперации на Украине

Фото: пресс-служба администрации Ялуторовска.

В зоне специальной военной операции на Украине скончался тюменец Марсель Халидуллин. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ялуторовска.

«Администрация города Ялуторовска выражает искренние слова соболезнования семье, родным и близким героя. Это огромная боль утраты. Весь город скорбит, прощаясь с настоящим Защитником. Он с честью и достоинством исполнил свой долг. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», – пишут в официальном паблике муниципального образования.

Прощание с героем пройдет сегодня, 25 мая, в 12:00 в мечети города Ялуторовска на улице Бахтиярова. Тюменца похоронят в селе Татарский Сингуль.