В Заводоуковске пожар в неэксплуатируемом здании едва не уничтожил лес Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области загорелось строение на улице Федеративной, 1 в городе Заводоуковске. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчерской службы сегодня, 24 мая, в 17.55. Вспыхнуло неэксплуатируемое здание. По данным ГУ МЧС России Тюменской области, во время тушения огня возникла угроза перехода пламени на лесной массив, близстоящие деревья. К счастью, спасателям удалось предотвратить страшное.

– В настоящее время пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Для ликвидации возгорания от МЧС привлекалось 9 спасателей и 4 единицы спецтехники. В пожаре никто не пострадал. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства возгорания.