Председатель облдумы Фуат Сайфитдинов подвел итоги Дней Тюменской области в Совете Федерации

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Взаимодействие сенаторов, представителей правительства Тюменской области и депутатов Тюменской областной думы в рамках работы комитетов было открытым и конструктивным. Об этом заявил председатель регионального парламента Фуат Сайфитдинов, комментируя итоги Дней Тюменской области в Совете Федерации.

По его словам, общение было насыщенным и интересным, предложения региона в Москве услышали. Председатель облдумы напомнил о законодательных инициативах, которые вносит Тюменская область в Федеральное Собрание РФ.

– Мы достаточно активно пользуемся правом внесения законодательных инициатив на федеральный уровень. В последнее время было внесено и одобрено пять таких предложений, – рассказал Фуат Сайфитдинов.

Среди одобренных предложений законы, которые направлены на поддержку ветеранов боевых действий, развитие пчеловодства, развитие конкуренции, правовую экспертизу нормативных актов и законы, регламентирующие оборот земель сельхозназначения.

– Безусловно, сегодня в центре внимания законодателей всех уровней – поддержка участников СВО и их семей, – отметил председатель Тюменской областной думы.

Резюмируя, он подчеркнул, что депутаты знают специфику Тюменской области и постоянно общаются с людьми, органами местного самоуправления, регионального бизнеса и избирателями. Это позволяет народным избранникам вместе с правительством и губернатором Александром Моором обозначать свою позицию федеральным законодателям.