В Тюмени 25 мая 2023 года синоптики прогнозируют проливные дожди и грозы

Днем 25 мая ветер усилится до 15 метров в секунду

В Тюмени 25 мая 2023 года синоптики прогнозируют ночью и днем проливные дожди. Согласно данным метеорологов, в четверг подует северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Столбики термометров сегодня опустятся до +8 градусов, днем потеплеет до +27 градусов.

Днем 25 мая ветер усилится до 15 метров в секунду и сменит направление на северо-восточное. Подробный прогноз погоды представили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Церковь 25 мая 2023 года отмечает великий двунадесятый праздник – Вознесение Господне. Хорошей приметой в этот день считалось пройтись по утренней росе на Вознесение, чтобы на весь год получить защиту от бед и невзгод.