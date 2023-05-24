Спикер СФ Валентина Матвиенко 24 мая на встрече с руководством Тюменской области отметила успехи региона

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила высокие показатели промышленного производства и обрабатывающих отраслей Тюменской области. По мнению Матвиенко, регион динамично развивается. Сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с Валентиной Матвиенко.

Парламентарии подняли вопросы социально-экономического развития региона. На встрече присутствовал председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

– Тюменская область сегодня – это не только нефть и газ, это современные технологии и промышленность, – уточнила Валентина Матвиенко.

В ходе беседы были затронуты вопросы комплексной застройки и качества питьевой воды.