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НовостиЗвезды24 мая 2023 12:06

Спектакль «Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена» Тюменского театра кукол покажут в Нижневартовске

Гастроли состоялись благодаря межрегиональному проекту «Культурное сотрудничество»
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Спектакль «Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена» Тюменского театра кукол покажут в Нижневартовске. Гастроли состоялись благодаря межрегиональному проекту «Культурное сотрудничество», рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

В спектакле, который привезли тюменские артисты в ХМАО-Югру, используются видео и анимация, а также приемы театра теней. Приключения сказочного героя тепло приняли юные и взрослые зрители.

Добавим, старт проекту «Культурное сотрудничество» сегодня дали губернатор Тюменской области Александр Моор, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов.