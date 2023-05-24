Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Спектакль «Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена» Тюменского театра кукол покажут в Нижневартовске. Гастроли состоялись благодаря межрегиональному проекту «Культурное сотрудничество», рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

В спектакле, который привезли тюменские артисты в ХМАО-Югру, используются видео и анимация, а также приемы театра теней. Приключения сказочного героя тепло приняли юные и взрослые зрители.

Добавим, старт проекту «Культурное сотрудничество» сегодня дали губернатор Тюменской области Александр Моор, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов.