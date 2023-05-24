Путевка в детские лагеря Тюменской области в 2023 году обойдется в 29 тысяч рублей

Бесплатно отдохнуть в детских лагерях смогут дети участников СВО и украинских беженцев. Фото: Татьяна Коркина

Сейчас в Тюменской области действует почти 657 детских оздоровительных организаций. В 2023 году средняя стоимость бюджетной путевки в детский лагерь региона составляет почти 29 тысяч рублей, пишет «Мегатюмень».

– В период оздоровительной кампании 2023 года более 94 тысяч детей Тюменской области отдохнут и оздоровятся в загородных и палаточных лагерях, а также в лагерях с дневным пребыванием на льготных условиях за счет средств областного бюджета, – сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Напомним, бесплатно в детских лагерях в 2023 году смогут дети участников спецоперации и украинских беженцев.