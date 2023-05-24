Омич с помощью схемы «ваши родные попали в ДТП» выманил у тюменских пенсионеров почти 1,8 млн рублей

Суд отправил омича в колонию общего режима на 5 лет. Фото: Татьяна Коркина

Омич с помощью схемы «ваши родные попали в ДТП» выманил у тюменских пенсионеров больше 1,8 миллиона рублей. В Ялуторовске суд вынес приговор в отношении 20-летнего жителя Омской области. Молодой человек признан виновным по статье «Мошенничество».

По данным следствия, в июне 2022 года обвиняемый вместе с подельниками путем обмана похитил денежные средств у пожилых граждан из Тюмени и Ялуторовска. Мошенник звонил пенсионерам и сообщал ложную информацию о совершении их близкими родственниками ДТП.

– Одновременно они высказывали требование о передаче денежных средств в целях не привлечения родственников к ответственности. Обвиняемый по указанию соучастников выезжал из г. Омск к потерпевшим за деньгами. Пожилые люди, будучи введенными в заблуждение, передавали обвиняемому, выполнявшему роль «курьера», денежные средства, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Жертвами мошенника стали пенсионеры от 77 до 89 лет. Изучив материалы дела, суд отправил омича в колонию общего режима на 5 лет.