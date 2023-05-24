В Тюмени до 2 июля поэтапно будут перекрывать улицы от Максима Горького до 50 лет Октября

Фото: пресс-служба администрации Тюмени.

В Тюмени на улице Максима Горького пройдет капитальный ремонт участка тепломагистрали. В связи с производством работ движение транспорта будет прекращено в несколько этапов с 22 мая по 2 июля 2023 года, рассказали в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, с 22 по 27 мая специалисты перекроют дороги на улице Серова в районе перекрестка с Максима Горького. С 1 по 5 июня ограничат движение транспорта на улице Коммунаров, а с 16 июня – на Максима Горького на пересечении с улицей 50 лет Октября. Четвертый и пятый этап капитального ремонта пройдет на 50 лет Октября с 23 по 2 июля 2023 года.

Тюменских автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать свой маршрут перед выездом, учитывая перекрытие улиц.