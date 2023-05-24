На фестивале «Этнофест–2023» в Тюмени выступят 70 музыкальных групп

Для жителей Тюмени театр «Гелиос» устроит световое шоу. Фото: Татьяна Коркина

На фестивале в Тюмени под названием «Этнофест– 2023» выступят более 70 музыкальных групп, рассказала музыкальный руководитель фестиваля Елена Изуграфова на пресс-конференции, которая состоялась вчера.

– В этом году музыканты будут играть на 6 разных сценах в самых разных жанрах. Недовольным не останется никто. Среди хедлайнеров традиционно выступит тюменская группа Gilead. Кроме того, к нам приедут всемирно известные певцы Радик Тюлюш и Андрей Танзю, – уточнила Елена Изуграфова.

В Тюмени в честь праздника обустроят шесть сцен, на которых состоятся концерты и выступления.

Напомним, для жителей Тюмени театр «Гелиос» устроит световое шоу, но с соблюдением всех мер пожарной безопасности.