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НовостиЗвезды24 мая 2023 7:55

На фестивале «Этнофест–2023» в Тюмени выступят 70 музыкальных групп

Для жителей Тюмени театр «Гелиос» устроит световое шоу
Серафима Краснова
Для жителей Тюмени театр «Гелиос» устроит световое шоу.

Для жителей Тюмени театр «Гелиос» устроит световое шоу.

Фото: Татьяна Коркина

На фестивале в Тюмени под названием «Этнофест– 2023» выступят более 70 музыкальных групп, рассказала музыкальный руководитель фестиваля Елена Изуграфова на пресс-конференции, которая состоялась вчера.

– В этом году музыканты будут играть на 6 разных сценах в самых разных жанрах. Недовольным не останется никто. Среди хедлайнеров традиционно выступит тюменская группа Gilead. Кроме того, к нам приедут всемирно известные певцы Радик Тюлюш и Андрей Танзю, – уточнила Елена Изуграфова.

В Тюмени в честь праздника обустроят шесть сцен, на которых состоятся концерты и выступления.

Напомним, для жителей Тюмени театр «Гелиос» устроит световое шоу, но с соблюдением всех мер пожарной безопасности.