Проект Тюменской области, Югры и ЯНАО «Культурное сотрудничество» дает возможность увидеть лучшие постановки «матрешки» Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Югры Наталья Комарова и глава Ямала Дмитрий Артюхов запустили новый межрегиональный проект «Культурное сотрудничество». В рамках проекта тюменские коллективы выступят в Югре и на Ямале, популярные коллективы соседей – в Тюмени.

Сегодня, например, в рамках проекта в Салехарде выступил популярнейший коллектив «Формейшн Вера», который отправится на гастроли также в Нижневартовск и Салехард. По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, программа, с которой тюменцы выступят на Севере, получилась разнообразной.

- Если это музыка, то она будет - от эстрадной до классической. Среди хореографических постановок - произведения, связанные с историей и культурой нашего региона, и бальные танцы. Театры представят классические постановки и современную драматургию, - рассказала Елена Майер.

В концертно-театральном центре «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске сегодня, 23 мая, выступил Тюменский филармонический оркестр под руководством главного дирижера Юрия Медяника. Жители Ханты-Мансийска услышали произведения Хачатуряна, Бизе, Дунаевского и популярные мелодии танго и фокстрота.

В Нижневартовском театре юного зрителя Тюменский театр кукол представит два показа спектакля «Невероятные путешествия Барона Мюнхгаузена». Как отметил актёр, исполнитель роли остроумного и неудержимого путешественника барона Мнюнхгаузена Юрий Лободенко, проект «Культурное сотрудничество» открывает перед детьми Тюменской области возможность увидеть спектакли Театра кукол.

- Мы благодарим организаторов за возможность показать свои спектакли не только в столице нашей области, но и в автономных округах. Надеемся, что наша встреча принесет много положительных эмоций и впечатлений, - отметил он.

Напомним, межрегиональный проект «Культурное сотрудничество» завершится в сентябре 2023 года. Жителям округов свои лучшие постановки представят коллективы ТКТО – Тюменский филармонический оркестр, Тюменский Большой драматический театр, Тюменский театр кукол, ансамбль «Зори Тюмени» и другие.