Нацпроект помог владелице «Медвежонка» расширить бизнес Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Социальный предприниматель, владелица частного детского сада «Медвежонок» Наталья Щановская расширила свой бизнес благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Как сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области, бизнес-вумен прошла обучение по программе «Социальное проектирование и подготовка проектов к конкурсу грантов» в областном центре «Мой бизнес».

В 2022 году Наталья выиграла около полумиллиона рублей во Всероссийском конкурсе «Лучший социальный проект года». Полученные деньги социальный предприниматель направила на создание новой группы по присмотру и уходу за детьми в ясли-саду «Медвежонок». По словам самой Натальи, начинала она с небольшого детского сада. Однако сейчас проект разросся до нескольких филиалов, которые могут принимать до 120 ребятишек.

- Моя история успеха еще не закончилась. Каждый день я стараюсь сделать свой детский сад лучше, поэтому учусь наравне со своими сотрудниками и постоянно экспериментирую с внедрением последних течений в обучении и воспитании детей, - рассказала Наталья.

В частном детском саде, который открылся в 2015 году, три оборудованных филиала с лицензиями, разрешениями от Роспотребнадзора и МЧС. Здесь проводят разные занятия, включая монтессори (педагогическая система, предложенная итальянским врачом и ученым, - прим. ред.), пальчиковую гимнастику, акватерапию, занятия со световым песком, театрализованную деятельность, лечебную физкультуру, рукоделие, экологию, детский фитнес и многое другое.

КСТАТИ

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