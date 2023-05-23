Индустриальный парк «ДСК500» в Минпромторге РФ оценивают, как уникальную историю трансформации советского завода Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Индустриальный парк «ДСК500» в Минпромторге России оценивают, как уникальную историю трансформации советского завода. Об этом заявила на площадке Министерства промышленности и торговли России гендиректор Агентства инфраструктурного развития Ольга Романец во время рассказа об индустриальных парках Тюменской области. По ее словам, подобные проекты, которых в России немало, можно и нужно возрождать.

- Мы, как первопроходцы, готовы делиться практикой: совмещать опыт прошлого с добавлением современного, чтобы создать лучшие условия для отечественных производств, - отметила Ольга Романец.

На образовательной программе и площадке для диалога «Федеральная практика» руководители региональных министерств и департаментов шести округов — Сибирского, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Южного, Центрального и Приволжского, а также Запорожской и Херсонской областей обменялись лучшими практиками и опытом. Как отметил замглавы Минпромторга России Алексей Беспрозванных, в подобных стажировках, которые проводятся с 2014 года, поучаствовали около 260 человек.

Тюменская область на стажировке представителей региональных органов власти представлена как лидер развития промышленных площадок. К примеру, «Боровский» индустриальный парк является одним из самых быстроокупаемых проектов, «Богандинский» - перспективен для масштабного роста заводов и специализируется на высоких технологиях для Топливно-энергетического комплекса. Предприятия развиваются на промышленных территориях при поддержке национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда».