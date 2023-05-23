В Тюменской области для больницы №12 купили оборудование для анализа состояния мозга Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В кабинете функциональной диагностики Областной больницы №12 Тюменской области появился новый отечественный электроэнцефалограф, который уже поступил в распоряжение медиков. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, аппарат оснащен всеми необходимыми средствами для визуального анализа электроэнцефалограммы. Оборудование поддерживает все виды математической обработки, может анализировать показатели и состояние головного мозга, помогает в диагностике эпилепсии.

По словам заведующей поликлиникой Алеси Мамчиц, исследования на новом аппарате облегчают оценку характера биоэлектрической активности головного мозга и позволяют точно определить ее локализацию.

- Все исследования можно хранить в карте пациента, что позволяет отследить динамику за несколько лет. Аппарат мобильный и также может использоваться для диагностики пациентов стационара, - отметила Алеся.

Отметим, что отечественный электроэнцефалограф закупили в рамках региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Некоторое время назад исследования проводили на аппарате предыдущего поколения.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что отделения анестезиологии-реанимации тюменской Областной клинической больницы №2 пополнились двумя дополнительными аппаратами оксигенотерапии. Также мы рассказывали, что в 2022 году Областную больницу №13 оснастили новыми 12-канальными аппаратами ЭКГ. В медучреждение поступило 19 аппаратов для проведения электрокардиографии в соответствии с современными требованиями кардиологии.