Больные бронхитом и туберкулезом смогут пройти флюорографию на новейшем рентгеновском аппарате Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Установку нового цифрового рентгеновского аппарата для флюорографии легких закончили в филиале областной больницы №19 в поселке Богандинский. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, уникальное оборудование купили в рамках национального проекта «Здравоохранение» региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

По словам и.о. заведующего Богандинской поликлиники Владимира Назарова, новый цифровой флюорограф с высокой и качественной пропускной способностью может быстро и качественно обследовать население.

- Благодаря этому возможно своевременно заподозрить заболевание и начать лечение до клинических проявлений, - сообщил Владимир Назаров.

Цифровой рентгеновский аппарат - один из самых современных. В отличие от аналогового аппарата, он позволяет проводить процедуру при минимальной дозовой нагрузке на врача и пациента. Кроме того, флюроограф делает качественные снимки, а их обработка происходит в максимально быстрые сроки.

БДИ!

Флюорографию нужно проходить ежегодно, ведь многие тяжелые болезни (включая рак легких и туберкулез) могут протекать скрытно, без видимых изменений самочувствия больного. Дважды в год флюорографию нужно проходить тем группам населения, которые перенесли туберкулез, людям, которые находятся с источниками туберкулеза, ВИЧ-инфицированные, освободившиеся из тюрьмы, больные сахарным диабетом, алкоголизмом, хроническим бронхитом, бронхиальной астмой и другими заболеваниями. Регулярное прохождение флюорографии позволяет выявить болезнь на ранних стадиях.