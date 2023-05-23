В Тюменской области в 2022 году ввели в строй рекордный за советскую и постсоветскую историю объем жилья Фото: Татьяна Коркина

В 2022 году в Тюменской области ввели в строй рекордный за всю советскую и постсоветскую историю объем жилья – 2,245 млн квадратных метров. Об этом заявил заместитель губернатора региона Сергей Шустов, выступая во время рабочей встрече в Совете Федерации. По его словам, это 1,4 квадратных метра на одного жителя.

- По данному показателю Тюменская область заняла третье место среди субъектов Российской Федерации. За 2022 год жилищные условия улучшили 70 тысяч тюменских семей, – сообщил заместитель губернатора Сергей Шустов.

В Тюменской области работают 114 застройщиков, которые строят 332 многоквартирных дома общей жилой площадью свыше 3,6 миллиона «квадратов». При этом обманутых дольщиков в регионе нет.

Для обеспечения комплексного развития новых жилых районов и реализации программы переселения из аварийного жилья Тюменская область активно привлекает средства федерального бюджета. Для этого используются все доступные финансовые инструменты федерального проекта «Инфраструктурное меню». Так, например, первый в России дом, который построили с привлечением инфраструктурных облигаций, сдали в эксплуатацию именно в Тюмени.

Кроме того, в регионе модернизируют коммунальную инфраструктуру. Совсем скоро планируется заменить 134 км коммунальных сетей, реконструировать две котельные и водопроводную насосную станцию. В итоге более 22 тысяч жителей пяти муниципальных образований Тюменской области получат качественные коммунальные услуги. А количество аварий на объектах коммунального хозяйства уменьшится на 13%.