План нацпроекта «Жилье и городская среда» в Тюменской области перевыполнен в 1,5 раза Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

План национального проекта «Жилье и городская среда» в Тюменской области перевыполнен более чем в 1,5 раза. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин во время проводимых в Совете Федерации Дней Тюменской области. По словам замминистра, команда региона во главе с губернатором Александром Моором участвует во всех программах Совета.

- Первые инфраструктурные облигации использовались в Тюменской области. Новые подходы к формированию качественной городской среды – в Тюменской области. А самое главное – доступность жилья в Тюменской области продолжает оставаться выше, чем в других регионах страны, - заявил Никита Стасишин.

Механизмы комплекса нацпроектов используются в регионе для развития территорий. По мнению замглавы Минстроя РФ, это одна из лучших региональных практик в России, ведь национальные проекты работают на один результат: повышение качества жизни людей.

Как отметил председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, вопрос развития жилищного строительства и проблематика обеспечения земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, необходимой инфраструктурой, актуальна абсолютно для всех регионо.

Комитет предложил включить в проект постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Тюменской области» рекомендацию правительству РФ. А именно: при подготовке проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годы вопрос о выделении средств Тюменской области на софинансирование строительства улиц в квартале Алебашевская – Дружбы – Мельникайте – река Тура в Тюмени.