Власти опубликовали список врачей с самыми большими зарплатами по итогам 2022 года

Тройку замкнул главврач Центра профилактики и борьбы со СПИДом в Тюмени с заработной платой до 262 тысяч рублей. Фото: Татьяна Коркина

Сведения о среднемесячной заработной плате в 2022 году руководителей, заместителей и главных бухгалтеров в медицинских учреждениях Тюменской области представили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

По данным властей, начальник перинатального центра и главный врач МКМЦ «Медицинский город», а также заместитель главного врача по организационно-методической работе ОКБ № 1 и заместитель по медицинской части ОКБ № 1 ежемесячно получают чуть больше 250 тысяч рублей. Глава перинатального центра в Тюмени Ирина Кукарская заработала в 2022 году почти 4 миллиона рублей. В среднем в месяц она получала по 311 тысяч рублей.

На втором месте по доходам оказался главный врач МКМЦ «Медицинский город» Расим Тамразов. Его ежемесячная оплата труда составила около 270 тысяч рублей. Тройку замкнул Владимир Романов, главный врач центра профилактики и борьбы со СПИД, с заработной платой до 262 тысяч рублей.