Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

В Тюмени на улице Беловежской автомобиль Volkswagen сбил 7-летнюю скейтбордистку. ДТП произошло сегодня, 23 мая 2023 года, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

По словам водителя иномарки, девочка выехала из-за припаркованных автомобилей внезапно, поэтому автомобилист не успел вовремя затормозить. На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Ребенка доставили в больницу на обследование. Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства аварии.