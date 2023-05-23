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НовостиПроисшествия23 мая 2023 11:58

В Тюмени на улице Беловежской автомобиль Volkswagen сбил 7-летнюю скейтбордистку

Девочка выехала из-за припаркованных автомобилей внезапно
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

В Тюмени на улице Беловежской автомобиль Volkswagen сбил 7-летнюю скейтбордистку. ДТП произошло сегодня, 23 мая 2023 года, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

По словам водителя иномарки, девочка выехала из-за припаркованных автомобилей внезапно, поэтому автомобилист не успел вовремя затормозить. На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Ребенка доставили в больницу на обследование. Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства аварии.