В Турции без вести пропала тату-мастер из Тюмени Татьяна Чистякова

Фото: страница Татьяны Чистяковой в социальной сети «ВКонтакте».

Жительница Тюмени пропала в Турции, девушку ищут родные и близкие. Почти месяц Татьяна Чистякова не выходит на связь с родственниками. В социальных сетях тюменки появилась ориентировка на поиски женщины, ее пересылают в средствах массовой информации Стамбула.

Последний раз девушка выходила в интернет 31 марта 2023 года, почти два года назад она переехала в Турцию из Тюменской области.

— Данная страница не активна, пропала девушка! По любой имеющей информации обращаться по контактам: +7 909 186-86-55 Иван, +7 919 950-41-61 Арина, +7 919 941-45-75 Надежда, +7 999 450-15-85 Евгения, — указано в социальных сетях женщины.

Особые приметы Татьяны Чистяковой: ее рост 170 сантиметров, татуировки на руках, татуировка сердца на правой щеке и бабочка над левой бровью. Тюменка говорит на трех языках: русский, турецкий и английский. Девушка обладает тревожностью, у нее может быть частично утрачена память.