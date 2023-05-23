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НовостиПроисшествия23 мая 2023 10:44

В Тюменской области руководитель цирковой студии одолжил супруге 600 тысяч рублей из бюджета РФ

Следователи завершили расследование уголовного дела
Серафима Краснова
Следователи завершили расследование уголовного дела.

Следователи завершили расследование уголовного дела.

Фото: Татьяна Коркина

В Ишиме осудят бывшего руководителя муниципальной цирковой студии, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи завершили расследование уголовного дела.

По версии следствия, в 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» цирковой студии передали в форме субсидии 2 миллиона рублей.

– С июля по октябрь 2020 года обвиняемый, являясь руководителем муниципальной цирковой студии, злоупотребляя своим положением, действуя из корыстных побуждений, в нарушение порядка проведения конкурсных закупок, заключил со своей супругой, работающей режиссером в цирке, два муниципальных контракта на общую сумму 600 тысяч рублей об оказании услуг по созданию новых конкурсных программ, – указано в материалах уголовного дела.

Однако услуги учреждению по факту оказаны не были, но деньги выплачены в полном объеме. Следователи передали доказательную базу в прокуратуру и суд.