В Тюменской области руководитель цирковой студии одолжил супруге 600 тысяч рублей из бюджета РФ

Следователи завершили расследование уголовного дела. Фото: Татьяна Коркина

В Ишиме осудят бывшего руководителя муниципальной цирковой студии, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи завершили расследование уголовного дела.

По версии следствия, в 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» цирковой студии передали в форме субсидии 2 миллиона рублей.

– С июля по октябрь 2020 года обвиняемый, являясь руководителем муниципальной цирковой студии, злоупотребляя своим положением, действуя из корыстных побуждений, в нарушение порядка проведения конкурсных закупок, заключил со своей супругой, работающей режиссером в цирке, два муниципальных контракта на общую сумму 600 тысяч рублей об оказании услуг по созданию новых конкурсных программ, – указано в материалах уголовного дела.

Однако услуги учреждению по факту оказаны не были, но деньги выплачены в полном объеме. Следователи передали доказательную базу в прокуратуру и суд.