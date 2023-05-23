Кондитер из Тюмени сможет выиграть миллион рублей в реалити-шоу

Фото: телеканал «Пятница».

Кондитер из Тюмени Анастасия Карнаухова примет участие в реалити-шоу «Кондитер» с «королем тортов» и звездным кондитером Ренатом Агзамовым. Тюменка попробует выграть миллион рублей со своим тортом в мадагаскарском стиле. В шоу Рената Агзамова кулинары-любители и профессиональные пекари соревнуются за титул лучшего кондитера страны и денежный приз – один миллион рублей.

В седьмом сезоне кондитеры будут готовить сладости разных стран мира – Австралии, Египта, Турции, Японии, Италии, Испании и других. На кастинг нового выпуска участникам необходимо принести торты и сладости, посвященные культуре Мадагаскара.

Фото: телеканал «Пятница».

Знаменитому кондитеру жительница Тюмени представила морковный торт в виде острова Мадагаскар, окруженного китами, рассказали в пресс-службе телеканала «Пятница».

Посмотреть, как тюменка представит свой десерт жюри, зрители смогут сегодня, 23 мая, в 20.00.