В Тюменской области ребенка на самокате атаковала стая собак

Мальчик ехал на самокате к дедушке, когда на него напали три собаки. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области мальчика атаковала стая собак. Трагедия произошла в Уватском районе в поселке Туртас. Ребенок получил повреждения в виде раны левой голени, рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По словам мальчика, он ехал на самокате к дедушке, когда на него напали три собаки, в том числе пес породы такса, который принадлежит местному жителю. Родители ребенка подали гражданский иск в суд. На допросе хозяин одного из животных рассказал, что у него имеется собака породы такса, которую он каждый день отпускает гулять и не осуществляет при этом за ней присмотр.

– В результате полученных травм несовершеннолетний испытал физические и нравственные страдания, боль, эмоциональное потрясение и страх, боязнь выходить на улицу одному. Истец и ответчик в судебное заседание не явились, дело рассмотрено в их отсутствие, – указано в материалах дела.

Однако суд все равно удовлетворил иск родителей ребенка. Изучив материалы дела, суд постановил взыскать с владельца таксы моральную компенсацию в пользу ребенка на сумму почти 10 тысяч рублей и госпошлину в размере 300 рублей.