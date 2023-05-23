В Тюменской области потратят 40 млн рублей на установку сирен и каналов связи для оповещения о ЧС

Подрядчик должен обеспечить бесперебойную работу 199 систем оповещения. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области потратят больше 40 миллионов рублей на установку сирен и каналов связи. Соответствующий аукцион опубликовало правительство на портале «Госзакупки». Подрядчик должен обеспечить бесперебойную работу 199 систем оповещения, которые расположены по 194 адресам, включая центр города, территорию образовательных и медицинских учреждений, указано в документации.

– Цель оказания услуг – оповещение населения города Тюмени об опасных природных явлениях и техногенных процессах, а также для доведения сигналов и экстренной информации в автономном или автоматизированном режиме с пунктов управления, – говорится в техническом задании аукциона.

Кроме того, подрядчик должен поддерживать состояние механических элементов сирен на первое время, а именно устранять неисправности, менять необходимые комплектующие. Результаты торгов станут известны в июне 2023 года.