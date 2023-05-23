В Тюменской области на пожаре сгорел 49-летний мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области на пожаре погиб человек. Накануне вечером, 22 мая, на пульт диспетчерской службы поступило сообщение о возгорании в двухквартирном деревянном доме на улице Советской в деревне Одина.

– На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение квартиры по всей площади и надворных построек на площади 21 квадратный метр. К сожалению, на пожаре погиб мужчина 1973 года рождения, – рассказали в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Тюменской области.

Для ликвидации огня привлекались 11 спасателей и 4 единицы спецтехники. Причиной возгорания, выяснили сотрудники МЧС, стало неосторожное обращение с огнем.