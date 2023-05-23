Спикер ямальского парламента Сергей Ямкин исполнил мечту подростка из ЛНР, подарив ему электрогитару

Фото из личного архива семьи

Теперь юный Ярослав, проживающий в поселке Новосветловка Луганской Народной Республики, может играть на электрогитаре. Мечту парня иметь заветный инструмент исполнил председатель Законодательного Собрания Ямала Сергей Ямкин.

Добрая история, которая связала Крайний Север и южный Луганск, началась еще зимой. О том, что мальчик хочет получить на Новый год электрогитару, Сергей Ямкин узнал во время участия в акции «Елка желаний». Не раздумывая, парламентарий не только подарил мальчику инструмент, но и организовал онлайн-занятия с педагогом детской школы искусств поселка Харп Владиславом Лукашуком. Ранее украинские войска уничтожили единственную в населенном пункте музыкальную школу, поэтому брать уроки подростку было просто негде.

На днях юный музыкант продемонстрировал по видеосвязи первые успехи.

Фото из личного архива семьи

– Ярослав каждый вечер играет на гитаре, разучивает новые песни, в основном увлекается музыкой девяностых: Цой, Король и Шут. Как и многие подростки, мечтает создать свою группу. Об электрогитаре мечтал с 12 лет, но приобрести ее у меня не было возможности, – поделилась мама мальчика Оксана.

Также она рассказала, что гитара для Ярослава – не просто хобби, а средство успокоения. Так он чувствует единение со старшим братом, который защищает свой дом и покой родных, участвуя в спецоперации.

Сергей Ямкин поблагодарил за отзывчивость коллектив детской школы искусств и всех, кто помог исполнить мечту Ярослава. Это волонтеры, корпус спасателей, члены Молодежного парламента при Заксобрании Ямала и администрация Лабытнанги.

– У каждого ребенка должно быть детство, настоящее, счастливое, беззаботное и веселое. Дети из новых российских республик растут на территории, где идут боевые действия. Они – наше будущее, надежда страны. И если взрослые могут сделать что-то, что доставит ребятам хотя бы несколько минут счастья, делать это надо обязательно. Дети должны чувствовать себя нужными, – подчеркнул Сергей Ямкин.