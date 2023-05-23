Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 мая 2023 4:00

Спикер ямальского парламента Сергей Ямкин исполнил мечту подростка из ЛНР, подарив ему электрогитару

Мальчик уже продемонстрировал первые успехи на музыкальном поприще
Марина Прохорова
Фото из личного архива семьи

Фото из личного архива семьи

Теперь юный Ярослав, проживающий в поселке Новосветловка Луганской Народной Республики, может играть на электрогитаре. Мечту парня иметь заветный инструмент исполнил председатель Законодательного Собрания Ямала Сергей Ямкин.

Добрая история, которая связала Крайний Север и южный Луганск, началась еще зимой. О том, что мальчик хочет получить на Новый год электрогитару, Сергей Ямкин узнал во время участия в акции «Елка желаний». Не раздумывая, парламентарий не только подарил мальчику инструмент, но и организовал онлайн-занятия с педагогом детской школы искусств поселка Харп Владиславом Лукашуком. Ранее украинские войска уничтожили единственную в населенном пункте музыкальную школу, поэтому брать уроки подростку было просто негде.

На днях юный музыкант продемонстрировал по видеосвязи первые успехи.

Фото из личного архива семьи

Фото из личного архива семьи

– Ярослав каждый вечер играет на гитаре, разучивает новые песни, в основном увлекается музыкой девяностых: Цой, Король и Шут. Как и многие подростки, мечтает создать свою группу. Об электрогитаре мечтал с 12 лет, но приобрести ее у меня не было возможности, – поделилась мама мальчика Оксана.

Также она рассказала, что гитара для Ярослава – не просто хобби, а средство успокоения. Так он чувствует единение со старшим братом, который защищает свой дом и покой родных, участвуя в спецоперации.

Сергей Ямкин поблагодарил за отзывчивость коллектив детской школы искусств и всех, кто помог исполнить мечту Ярослава. Это волонтеры, корпус спасателей, члены Молодежного парламента при Заксобрании Ямала и администрация Лабытнанги.

– У каждого ребенка должно быть детство, настоящее, счастливое, беззаботное и веселое. Дети из новых российских республик растут на территории, где идут боевые действия. Они – наше будущее, надежда страны. И если взрослые могут сделать что-то, что доставит ребятам хотя бы несколько минут счастья, делать это надо обязательно. Дети должны чувствовать себя нужными, – подчеркнул Сергей Ямкин.