В Тюменской области назвали лауреатов Областного конкурса «Солист оркестра» Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Лауреатами и дипломантами VII Областного конкурса «Солист оркестра» на лучшее исполнение произведения с Тюменским филармоническим оркестром стали 19 жителей региона. Торжественная церемония награждения и гала-концерт состоялся накануне, 21 мая, в Концертном зале им. Юрия Гуляева.

Как отметил председатель жюри конкурса, художественный руководитель и главный дирижер Юрий Медяник, уровень подготовки у участников был высоким, поэтому принять решение было сложно, волнительно и взвешенно.

- Большой разницы между мастерством исполнительства мы не наблюдали. От имени оркестра хочу поблагодарить всех педагогов, вкладывающих душу, энергию, свои знания при воспитании подрастающего поколения музыкантов, - отметил Медяник.

В число лауреатов вошли пианисты Маргарита Покормяк, Софья Лебедева, Полина Котонен, Александр Пак, виолончелист Алексей Марченко, трубач Серафим Бобков, скрипачи Софья Злоян, Ирина Холодилова и Тимофей Ткаченко, саксофонисты Семен Сарапульцев и Евгений Татауров, «ударник» Лев Романюк и вокалисты Божена Жарова, Варвара Публичук, Гоарик Погосян, Гадир Байрамов, Елизавета Брагина и Дарья Иванова. Гран-при конкурса в 2023 году получила Ульяна Рыженко, игравшая на гобое.

После церемонии награждения лауреаты выступили на одной сцене вместе с Тюменским филармоническим оркестром.

Напомним, областной конкурс «Солист оркестра» проводится ТКТО с 2017 года. Творческий проект реализуется в рамках нацпроекта «Культура» и призван выявить юных одаренных музыкантов Тюменской области, помочь становлению и творческому развитию их таланта.