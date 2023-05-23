В ближайшие дни в Тюменской области обещают жару до +28 градусов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

К середине недели в регион придут дожди, сильный ветер и гроза. А пока тюменцы могут наслаждаться теплой погодой. Синоптики Росгидрометцентра рассказали о погоде на ближайшие дни.

Летняя жара, пришедшая в город в минувшие выходные, простоит до середины текущей недели. Однако в Тюменской области столбики термометров 25 мая опустятся до +13 градусов днем. До четверга среднесуточная температура по области сохранится выше нормы на 2-3 градуса, рассказали метеорологи.

Сегодня, 23 мая, воздух днем прогреется до +28 градусов Цельсия. Ветер северо-восточный, слабый, до 10 метров в секунду. Ночью похолодает до +4...+9 градусов. Через пару дней, погода в Тюменской области резко испортится. В четверг, 25 мая, в городе пойдет дождь, местами прогнозируется гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду.