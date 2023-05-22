Бастрыкин потребовал от следователей отчет по уголовному делу о насилии над тюменской школьницей

Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях в отношении 13-летней девочки в Тюмени.

– В социальной сети и СМИ сообщается о противоправных действиях, совершенных подростками летом 2021 года в отношении малолетней девочки в городе Тюмени. В СУ СК России по Тюменской области по данному факту расследовалось уголовное дело, которое в апреле текущего года направлено в суд для рассмотрения по существу, – рассказали в пресс-службе Следкома России.

Напомним, что старшеклассники совершили действия сексуального характера в отношении 13-летнего ребенка в подъезде многоэтажного дома. Позже подростки стали шантажировать девочку фотографиями с ее участием, а также опубликовали их в соцсетях.