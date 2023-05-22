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НовостиПолитика22 мая 2023 12:47

В Тюменской области планируют запретить полеты беспилотников

Ограничения будут действовать до снятия режима базовой готовности в Тюменской области
Серафима Краснова
Ограничения будут действовать до снятия режима базовой готовности в Тюменской области.

Ограничения будут действовать до снятия режима базовой готовности в Тюменской области.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области хотят запретить полеты беспилотников. Проект документа от департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона опубликовали на официальном сайте правительства. Ограничения будут действовать до снятия режима базовой готовности в Тюменской области.

«Запретить использование беспилотных воздушных судов в Тюменской области. Запрет устанавливается до снятия режима (уровня базовой готовности), введенного указом президента Российской Федерации», – сообщается в проекте постановления.

Согласно документу, полеты смогут осуществлять, если постановление вступит в силу, только дроны властей.

Добавим, что проект должен пройти независимую антикоррупционную и общественную экспертизы, а также обсуждение соответствия требованиям антимонопольного законодательства.