В Тюменской области планируют запретить полеты беспилотников

Ограничения будут действовать до снятия режима базовой готовности в Тюменской области.
Фото: Татьяна Коркина
В Тюменской области хотят запретить полеты беспилотников. Проект документа от департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона опубликовали на официальном сайте правительства. Ограничения будут действовать до снятия режима базовой готовности в Тюменской области.
«Запретить использование беспилотных воздушных судов в Тюменской области. Запрет устанавливается до снятия режима (уровня базовой готовности), введенного указом президента Российской Федерации», – сообщается в проекте постановления.
Согласно документу, полеты смогут осуществлять, если постановление вступит в силу, только дроны властей.
Добавим, что проект должен пройти независимую антикоррупционную и общественную экспертизы, а также обсуждение соответствия требованиям антимонопольного законодательства.