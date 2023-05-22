Эксперт Сергей Кудряшов оценил возможности тюменских детей реализовать все свои проекты и замыслы

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов прокомментировал итоги заседания регионального координационного совета по взаимодействию с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи под руководством губернатора Александра Моора.

По оценке эксперта, российское движение детей и молодежи «Движение первых» активно развивается и вовлекает в свои ряды всё больше несовершеннолетних в различных регионах РФ.

– Думаю, что иначе и не должно быть, поскольку организация создана по инициативе самой молодежи, поддержана президентом, – пояснил Сергей Кудряшов.

Специалист уверен, что позиция губернатора принципиально важна, так как ни одна общественно полезная инициатива школьников в Тюменской области или проектная инициатива не должна быть утеряна или оставлена без внимания.