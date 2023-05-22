В Тюмени началось электронное предварительное голосование по выборам депутатов в думы

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в Тюменской области.

В Тюмени началось электронное предварительное голосование «Единой России». С 22 по 28 мая жителям города необходимо избрать тех кандидатов, кто представит партию на сентябрьских дополнительных выборах в Тюменскую облдуму и на выборах в Тюменскую гордуму.

Голосование проходит по открытой и конкурентной модели на сайте PG.ER.RU. Так как голосование рейтинговое, отдать свой голос жители Тюмени могут как за одного кандидата, так и за нескольких.

Среди кандидатов есть участники спецоперации, активисты, волонтеры, которые были задействованы в гуманитарной миссии партии в новых регионах. Кроме того, среди кандидатов предварительного голосования и действующие депутаты Тюменской городской думы, партийные активисты, студенты, представители крупных предприятий и социальной сферы, рассказал секретарь тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов.

– Среди заявленных кандидатов есть и участники кадрового проекта «ПолитСтарт», в котором 161 человек. Это молодые амбициозные люди со своим видением многих процессов в обществе, с серьезной подготовкой и перспективным взглядом в будущее, которые могут составить достойную конкуренцию для остальных участников предварительного голосования, – уточнила руководитель регионального исполкома партии Ольга Швецова.

Регистрация горожан в системе электронного голосования продлится до 26 мая 2023 года. Помочь тюменцам пройти регистрацию в качестве выборщиков в рамках электронного предварительного голосования могут в штабе общественной поддержки «Единой России». До 26 мая жители города могут обратиться на площадку штаба по адресу: ул. Водопроводная, 36.