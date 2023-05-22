В тюменском «Ново-Патрушево» неизвестная женщина хотела увести детей с детской площадки

Остановил ее прохожий мужчина, который стал свидетелем произошедшего. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени подозрительная женщина хотела увести двух девочек с детской площадки в микрорайоне «Ново-Патрушево». Инцидент произошел в выходные, рассказали очевидцы в социальных сетях. Со слов тюменцев, женщина пришла на площадку и стала раздавать детям сладости. Позже она за руку пыталась увести двух несовершеннолетних в неизвестном направлении.

Остановил ее прохожий мужчина, который стал свидетелем произошедшего. Испугавшись, незнакомка удалилась с детской площадки, уточняют очевидцы. Собственный источник редакции «КП»-Тюмень» рассказал, что личность женщины установлена.

Комментарий от пресс-службы УМВД России по Тюменской области ожидается.