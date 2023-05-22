В Тюменской области мощно похолодает до сентябрьской температуры

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Синоптики в Тюменской области прогнозируют на следующей неделе настоящую жару. По данным метеорологов, в понедельник, 22 мая 2023 года, температура воздуха в Тюмени поднимется до +27 градусов Цельсия, местами по области ожидается до +30 градусов.

Согласно данным прогноза, до июня в Тюменской области сохранится теплая погода с дневной температурой от +20 до +26 градусов Цельсия. Подробный прогноз погоды представили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Однако 2 июня 2023 года, по информации синоптиков, в Тюмени мощно похолодает. По данным Росгидрометцентра, дневная температура в городе 2 июня составит всего +10 градусов Цельсия, местами по области прогнозируется от +8 до +12 градусов. Обычно, такая погода характерна сентябрю.