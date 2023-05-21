В Уватском районе пройдет промывка и опрессовкп системы теплоснабжения Фото: Татьяна Коркина

Теплосети в Уватском районе ждёт ремонт, который начался после завершения отопительного сезона.

- Отопительный сезон у нас заканчивается позже, чем на других территориях юга области, поэтому времени на раскачку для подготовки к следующему у нас не так много, - отметил глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

Ресурсоснабжающие организации проведут промывку, опрессовку системы теплоснабжения, подготовительные и ремонтные работы на сетях, а также диагностику оборудования в котельных. Директор муниципального предприятия «Туртасское КП» Андрей Быков отметил, что первый этап подготовки к следующему отопительному сезону уже пройден.

- Мы провели опрессовку на сетях и готовы к основным работам. Протяженность сетей в Уватском районе более 70 километров, поэтому лето будет для наших служб напряженным - рассказал Андрей Быков.