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НовостиОбщество21 мая 2023 14:08

В Тюменской области можно использовать более 550 га под строительство жилья

В рамках проекта для целей жилищного строительства определены 56 земельных участков
Виктория Терина
В Тюменской области можно использовать более 550 га под строительство жилья

В Тюменской области можно использовать более 550 га под строительство жилья

Фото: Татьяна Коркина

Под новое строительство в Тюменской области можно использовать более 550 га. Такую информацию сообщает Мегатюмень. Так, в Тюменской области в рамках проекта для целей жилищного строительства определены 56 земельных участков.

- «Земля для стройки» - часть государственной программы «Национальная система пространственных данных». Формирование НСПД включено в перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года по направлению «Строительство» с целью обновления инфраструктуры и формирования комфортной среды для граждан, - сообщает управление Росреестра по Тюменской области.

Всего по России в рамках проекта на 1 квартал 2023 года Росреестр выявил больше 31 тысяч земельных участков и территорий площадью свыше 109 тыс. га. пригодных для жилищное строительство в целях строительства многоквартирных домов и ИЖС.