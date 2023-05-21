«Бабушки особого назначения» проводят рейды по пожарной безопасности в садовых товариществах Тюмени Фото: Юлия Кучеренко

Серебряные волонтеры участвуют в рейдах по пожарной безопасности в садовых товариществах Тюмени, сообщает Тюменская область сегодня. «Бабушки особого назначения» продолжают проводить беседы с населением в рамках рейдов по противопожарной безопасности.

– Из-за сухой и ветреной погоды в регионе сложилась тревожная ситуация и в такое время не можем оставаться в стороне, поэтому участвуем в ежедневных рейдах – общаемся с владельцами частных домов и участков и напоминаем им правила противопожарной безопасности, – объяснила мотив своего участия в рейде волонтер Ольга Майер.

Во время рейдов случается, что люди реагируют не адекватно или отказываются соблюдать требования. В таких случаях специалисты, используя знания по психологии и опыт, объясняя гражданам необходимость соблюдения правил и приводят примеры из своей практики.

Так, инспектор по пожарной безопасности противопожарной службы Тюменской области Марина Бутенко рассказала, что специалисты службы активно работают в районах региона – Тюменском, Исетском, Нижнетавдинском и Ялуторовском. Рейды по противопожарной безопасности будут продолжатся каждый день до завершения действия режима чрезвычайной ситуации в Тюменской области.