Жители Тобольска смогут побывать на открытии «Фестиваля добрососедства» в Аптекарском саду

Фото: администрация Тобольска

Жителей Тобольска приглашают на открытие летнего сезона в Аптекарском саду. Праздничное мероприятие состоится 27 мая в 15:00. Об этом сообщает Мегатюмень, уточняя, что в рамках «Фестиваля добрососедства» тоболяки пройдут мастер-классы, поучаствуют в интерактивном спектакле и высадят растения.

В день открытия горожане смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию ловца снов от участницы сообщества иллюстраторов «Атира» Анастасии Аксариной, распишут тарелки акрилом на тему природы на мастер-классе руководителя студии живописи «Малина» Екатерины Кузьминых. А для любителей активного отдыха организуют разминку от тренера по волейболу команды Тобольского педагогического института Павла Калинина. Кроме того, на протяжении фестиваля будет работать игровая зона для детей.

- Аптекарский сад - точка притяжения, место для отдыха и общения горожан. Команда мультицентра «Моя территория» стремится помочь тоболякам лучше узнать друг друга через проведение совместных активностей. Коллективный досуг на фестивале поможет установить культуру добрососедства среди жителей города, - поделилась руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске Александра Козютенко.