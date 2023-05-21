Тюменцы узнали, как не навредить огурцам при пересадке с домашнего подоконника Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцы узнали, как не навредить огурцам при пересадке с домашнего подоконника в теплицу. Советы дали опытные дачники и предупредили, что с этой капризной и требовательной культурой надо быть аккуратными при заселении на постоянное место жительства.

- Пересадку в теплицу надо начинать, когда огурцы обзаведутся 6-7 настоящими листками. Рассада должна быть крепкой, коренастой, не переросшей, насыщенно-зеленой. Если на саженцах появились насекомые-вредители, их выводят до пересадки, - говорит бывалая огородница Нина Петрова.

АиФ-Тюмень передает слова эксперта, которая советует тщательно рыхлить почву в теплице, выбрав из нее сорняки и разный мусор. В землю лучше внести старый перегной, а для легкости грунта – немного торфа или песка. Грядки специалист рекомендует делать высотой в 30-35 см, междурядья не должны быть менее 60 см. До высадки рассады лучше укрепить шпалеры или веревки, по которым будут виться огуречные плети.

- Лунка должна быть равна емкости, в которой росла рассада. Саженцы, выращенные в торфяных стаканчиках, высаживаются вместе с тарой. Надрежьте его, чтобы корни прорастали лучше. Если извлекаете рассаду, то нельзя тянуть его за листья или стебли, молодые огурцы очень хрупкие. После пересадки почву не утрамбовывайте плотно, саженцы обильно полейте тёплой водой, - напомнила Нина Петрова.

В первые дни молодые огурцы нужно оберегать от ночных заморозков.