В Тюменском драматическом театре пройдет спектакль на льду «Седьмой лепесток»

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В Тюменском драматическом театре 30-31 мая и 1 июня пройдет спектакль на льду «Седьмой лепесток». Премьеру спектакля на льду по мотивам произведения «Цветик-семицветик» покажут зрителям на большой сцене (110 кв. м. ледового покрытия).

- Это сборные пластиковые панели, которые часто используют хоккеисты для тренировок, отрабатывают на них приемы. К ним, конечно, надо привыкать. Так просто фигурист не встанет, не поедет. Наши ребята уже привыкли работать на нем, натренировались. Мы на таком льду выступаем с 2021 года, - рассказала директор театра на льду «Эфир» Алена Степанова.

В постановке девочка Женя получает уникальный цветок, который может исполнить семь желаний. Шесть из них главная героиня использует на свое благо, но понимает, что не все желания достойны внимания и дарит здоровье мальчику, не требуя для себя ничего.

- Мы не хотели брать произведения о русалочке или Алисе в стране чудес, мы решили показать русские сказки, где видна наша русская широкая душа, показана правда, честность, искренность. Искали для сказки на льду то, что уже давно никто не ставил, - отметила Алена Степанова.

«Тюменская линия» рассказала, что с юными фигуристами будут работать воздушные гимнасты на полотнах и кольце из школы «Вертикаль», а также танцоры из театра MO`DO.