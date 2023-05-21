Новотарманские добровольцы дружно оказали помощь в борьбе с пожарами

Фото: официальная страница администрации Новотарманского МО

Новотарманские добровольцы поддержали соседей-земляков и защитили природу, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

- До введения режима ЧС в регионе в связи с природными пожарами администрация Новотарманского муниципального образования (Тюменский район) инициировала группы в мессенджерах, которые объединили более 600 неравнодушных жителей, готовых прийти на помощь не только своему поселку, но и соседним территориям - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам главы Новотарманского МО Светланы Мельниковой, с начала мая организовано постоянное дежурство добровольцев с каждой улицы поселка. Люди меняли друг друга через два часа. Смогли обнаружить возгорание в лесу в трех километрах от д. Молчанова и начали оперативное тушение. А 7 мая новотарманцы помогали тушить пожары на территории соседних Каменского и Салаирского муниципалитетов, подвозили воду. А еще провели важную экологическую миссию – вдоль леса от горячего источника "Советский" до санатория "Геолог" собрали пластиковые бутылки, которые остались после тушения пожаров. Сейчас вдоль Салаирского тракта стоят пластиковые бутылки с водой, после снятия ЧС и угрозы пожара их также соберут добровольцы.