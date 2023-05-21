Тюменцев приглашают на премьеру документальных фильмов о лидерах молодежных сообществ

Фото: мультицентр «Контора пароходства»

25 мая в 18:00 на летней площадке мультицентра «Контора пароходства» состоится публичный показ фильмов медиапроекта «Люди, которым нужно немного больше». Зрители узнают о деятельности молодежных сообществ, обсудят сюжеты и примут участие в квизе с призами.

«Люди, которым нужно немного больше» — это серия из восьми эпизодов подкаста и трех документальных фильмов о лидерах молодежных сообществ, которые занимаются социально значимыми проектами и помогают развивать тюменский регион. Герои первых двух кинолент поделились историями своих проектов, личным опытом и инсайтами. Заключительный фильм посвящен 30-летию молодежной политики. В этой работе лидеры рассказали о том, с чего начиналась молодежная политика в Тюменской области.

В съемках приняли участие Максим Бойко, председатель Тюменского регионального отделения ВОМО «Всероссийский студенческий корпус спасателей», Алиса Вагапова, автор и руководитель эколого-просветительского проекта «ЭкоТобольск», Светлана Ефимова, директор АНО ДПО Центр поддержки и развития культуры и спорта «Точка», Федор Маслов, директор АНО Центр креативных проектов сельских территорий «Дом Вверх Дном» и другие лидеры.

После просмотра каждого из фильмов зрители поучаствуют в коллективном обсуждении и смогут задать любые вопросы героям и создателям кинолент. Также после сеансов пройдут квизы по содержанию фильма на онлайн-платформе. Активные участники, которые наберут наибольшее количество баллов, получат мерч от «Моей территории».

— В нашем регионе многие молодые люди реализуют свои социально значимые инициативы. Команда мультицентра «Моя территория» с помощью медиапроекта «Люди, которым нужно немного больше» хочет познакомить жителей области с активными тюменцами. В фильмах лидеры молодежных сообществ расскажут, почему они выбрали этот вид деятельности и поделятся личным опытом преодоления трудностей. Также лидеры расскажут, что их вдохновляет продолжать развивать свои проекты и создавать комфортную среду в Тюменской области, — рассказала Ирина Мустыгина, руководитель бренда «Моя территория».