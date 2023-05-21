Тюменцам посоветовали, как оказать первую помощь при укусе пчелы или осы Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцам посоветовали, как оказать первую помощь при укусе пчелы или осы. «Тюменская область сегодня» приводит в качестве советов слова заведующей отделения неотложной помощи взрослой поликлиники ОКБ №2 Анна Гардт.

Анна Гардт поясняет, что главную опасность в случае укуса пчелы или осы представляет яд, который насекомое впрыскивает через жало на конце брюшка. От укуса одной осы сильного вреда не будет, но в случае попадания в организм большого количества яда возможна токсическая реакция или даже летальный исход, однако подобные случаи крайне редки.

- При тяжелой аллергической реакции учащается сердцебиение, появляются головокружение и головная боль, а также тошнота, рвота, судороги, отек Квинке и анафилактический шок - рассказала специалист.

В первую нужно вытащить жало. Сделать это можно при помощи перекиси, разбавленного водой нашатырного спирта, йода или спиртового раствора, которыми следует обработать рану. Обычным медицинским спиртом протереть инструмент, например, пинцет. Затем приложить холод к поврежденному месту для снятия отека. Много пить лучше сладкую воду или горячий чай, а также принять антигистаминный препарат.

При проявления симптомов тяжелой аллергической реакции Анна Гардт советует вызвать скорую помощь. К врачу нужно обратиться если насекомое укусило в язык или веко, и при любой локализации укуса у маленького ребенка, так как они тяжело переносят аллергические реакции.