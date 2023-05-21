За месяц в Тюменской области сократилось количество безработных Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области сократилось количество безработных. Данные приводит «Вслух.ру» со ссылкой на департамент труда и занятости населения. Так, за месяц в Тюменской области сократилось количество состоящих на учете в качестве безработных и соискателей.

На регистрационном учете для поиска подходящей работы, по информации на 1 мая, числилось 5 тыс. 180 человек, в том числе 2 тыс. 903 человека - в качестве безработных. Месяц назад зарегистрировано 5 тыс. 634 соискателя, 3 тыс. 38 безработных, на 30 человек приходилось 100 вакансий.

С начала года в службу занятости обратилось 9 тыс. 447 человек, из них 4 тыс. 916 нашли работу. А годом ранее было 11 тыс. 829 обратившихся и 4 тыс. 942 трудоустроенных. По последним данным в областном банке вакансий 18 тыс. 450 предложений. Больше всего вакансий в сфере образования (2 тыс. 260 вакансий), строительства (1 тыс. 922), госуправления и военной безопасности (1 тыс. 826), затем идут обрабатывающие производства (1 тыс. 715), сельское хозяйство, охота, рыбоводство (1 тыс. 710).