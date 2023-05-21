Тюменцам посоветовали провести обязательные работы по уничтожению сорняков Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцам рассказали о садовых работах в мае и посоветовали провести обязательные работы по уничтожению сорняков. Тюменская линия отмечает, что агрономы Россельхозцентра советуют перекопать почву с оборотом пласта, что снизит численность сорняков, улучшит доступ воздуха к корням, сохранит влагу, а также уменьшит численность вредителей, оставшихся в почве.

Кроме того, специалисты рекомендуют вовремя удалять сорняки из-под деревьев, так как на многих из них питаются паутинный клещ, личинки цикадок, гусеницы совок, лугового мотылька. Также в этот период томаты и перцы высаживают в теплицу. Рассаду перед высадкой на час можно погрузить в раствор фитоспорина-М или через три дня после высадки полить под корень. Это поможет подавить грибные и бактериальные болезни растений, а также повысить иммунитет растений и усилить их рост.

В мае уже можно высаживать в грунт семена гороха, моркови, редиса, зелени. В середине месяца наступает пора высадки лука-севка, но его нужно беречь от возвратных заморозков. Ну и конечно обязательный атрибут майских дней - посадка картофеля.