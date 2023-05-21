В Тюмени сегодня пройдет акция «Моя жизнь - моя ответственность!»

Фото: ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД"

Тюменский Центр профилактики и борьбы со СПИД призывает тюменцев принять участие в акциях, организованных содружеством медицинских организаций. Сегодня, 21 мая, во Всемирный День памяти людей, умерших от СПИДа, в Тюмени на Цветном бульваре с 14 до 18 часов пройдет информационная акция «Моя жизнь - моя ответственность!».

В рамках акции можно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, обследование состояния миокарда на кардиовизоре, измерение уровня артериального давления, анализ состава массы тела. Любой человек, столкнувшийся со смертью близкого от СПИД, может в память об этом поучаствовать в создании квилта (стеганного полотна).

Для снижения уровня заболеваемости, на предприятиях региона специалисты Центра организуют профилактические акции с индивидуальным консультированием, анонимным экспресс-тестированием.

- 18 мая мы вместе с представителями работодателей крупных предприятий Тюменской области и профсоюзов на круглом столе обсудили стратегию проведения профилактических мероприятий на рабочих местах - рассказал главный врач тюменского «Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимир Романов.