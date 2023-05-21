В Тюмени 21 мая столбик термометра покажет +26 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени 21 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, восточный ночью 2-7 м/с, днем ветер усилится до 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8, местами до -2, днем потеплеет до +21, +26.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

На Руси в этот день крестьяне традиционно сеяли пшеницу. С тех пор осталось несколько пословиц и поговорок, например, такая: «Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу». Обращали внимание и на приметы, связанные с посевом: «Пшеницу сей, когда черемуха зацветет»; «Не сей пшеницу раньше дубового листа».